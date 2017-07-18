Красноярский банк «Енисей» заказывал миллионы долларов для полковника Захарченко

Обанкротившийся красноярский банк «Енисей» заказывал из США те доллары, которые, будучи ещё упакованными в целлофановые брикеты, были найдены у арестованного в сентябре 2016 года начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД РФ полковника Дмитрия Захарченко, узнал корреспондент Сиб.фм 18 июля из сообщения «Росбалта».

Со ссылкой на собственный неназванный источник в правоохранительных органах, агентство сообщает, что следователям удалось установить, как в Россию попали более $ 120 млн, найденные на квартире Захарченко. Деньги хранились в брикетах, на которых ещё оставались коды и печати Федеральной резервной системы США, после запроса через Центробанк ,РФ выяснилось, что эти доллары заказывали два российских банка, которые затем передавали их ещё двум. По данным собеседника агентства, речь идет о банках «Балтика», «Енисей» (в 2015 году оба банка объявляли о слиянии, но оно не состоялось), «Новое время» и «Интерпрогресс».

По версии источника «Росбалта» все четыре банка были связаны с предпринимателем Борисом Ушеровичем, в бизнес-империи которого Захарченко обеспечивал прикрытие по линии МВД и ФСБ. Отвечал за работу с финансами и банковское направление банкир Иван Станкевич, более известный в СМИ как гражданский муж бывшей фигуристки и бывшей солистки группы «Блестящие» Анны Семенович.

В отличие от арестованного Захарченко, который обвиняется в особо крупных взятках и в злоупотреблении должностными полномочиями, Ушерович и Станкевич не являются фигурантами уголовных дел. Оба находятся на Кипре, гражданство которого Станкевич уже получил. На повестки СКР бизнесмены не реагируют.

Напомним, что лицензия красноярского банка «Енисей» была отозвана Центробанком в феврале, причиной этого стала излишне рискованная кредитная политика и недостоверные отчёты.