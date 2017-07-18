 

Бурятия оплатила реставрацию книги 1602 года

 18 июля, 17:42
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Бурятия оплатила реставрацию книги 1602 года
фото с сайта Министерства культуры Бурятии

Национальная библиотека Республики Бурятии передала на реставрацию редчайшее издание богослужебных текстов XVII века, узнал корреспондент Сиб.фм на официальном сайте министерства культуры Бурятии 18 июля.

Министерство культуры Республики Бурятии выделило средства из республиканского бюджета на реставрацию книги «Служебник», содержащую богослужебные тексты.

В фонд Национальной библиотеки «Служебник» поступил со значительными разрушениями. Научный паспорт книги описывает «Служебник» следующим образом: «Переплёт цельнокрытый: деревянная доска в коже. Верхняя доска со временем утрачена, кожаное покрытие переплёта деформировано, имеются трещины и потёртости по сгибам».

Книга была издана в 1602 году на Московском печатном дворе печатным мастером Андроником Тимофеевичем Невежей на старославянском языке, объёмом 310 листов.

Комиссия по сохранности библиотечных фондов НБ РБ и министерство культуры Бурятии передали книгу на реставрацию в научно-исследовательский центр консервации документов Российской государственной библиотеки, один из лучших центров по реставрации книг в стране.

На данный момент проведено тонирование восполненных фрагментов, потёртостей, участков обработки пятен, затёков, изломов по фону и по изображению. В процессе реставрационных работ будут восполнены утраты листов методом классической ручной реставрации, проведено шитьё книжного блока на шнурах и реставрация цельного кожаного переплёта в досках с сохранением всех элементов конструкции, изготовление форзацев из бумаги ручного отлива.

В результате проведения реставрационных работ будет восстановлен кожаный переплёт в деревянных досках, при этом сохранится уникальная структура и состав оригинала.

Отметим, что в фонде отдела редких и ценных книг Национальной библиотеки хранится более 22 тысяч книг и рукописей. Среди них — редчайшие издания XVI — начала XX вв. Многие издания из коллекций фонда отдела редких и ценных книг подлежат реставрации.

Напомним, что весной 2017 года в музее Красноярска отреставрировали портрет XIX века.

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