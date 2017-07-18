Ёж, стриж, лошадь и зимородок стали пациентами новосибирской ветеринарной киники

Стриж с переломом крыла, замёрзший зимородок, а также заболевшие лошадь и ёж стали пациентами ветеринарной клиники в Новосибирске, узнал 18 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе ветеринарной клиники «Артемида+» в соцсети «ВКонтакте».

Ветеринарные врачи выложили в сеть фотографии необычных пациентов клиники, среди которых оказались стриж, ёж, зимородок и лошадь.

«Наши неординарные пациенты: стриж, крыса, хорёк, зимородок, ёж и лошадь, – написали сотрудники ветеринарной клиники «Артемида+» в группе в соцсети «ВКонтакте». – Стриж и крыса поступили с переломами, пациенты перенесли операции, скоро опубликуем результаты».

Диких животных находят неравнодушные жители города, рассказал корреспонденту Сиб.фм ветеринарный врач Анатолий Целиков. К примеру, зимородок был найден весной с обморожением, после выздоровления необычный пациент улетел на волю. Ёж – ещё один пациент клиники – тоже вернулся в дикую природу.

«Лошадь, конечно, в ветеринарную клинику никто не приводил, к сожалению, – поделился ветеринарный врач. – На ипподром ветеринарные врачи выезжали по вызову».

Слёток стрижа попал в ветклинику с переломом крыла. Его подобрал на улице неравнодушный молодой человек.

«Сейчас стриж живёт у него дома, юноша его откармливает, – рассказал ветеринарный врач Анатолий Целиков. – Стрижей сложно выходить в домашних условиях, приходится насильно кормить три-четыре раза в день. Владелец рассказывает, что сейчас стриж бегает по дому и просит еду. Я надеюсь, недели через три выпустит».

Напомним, в июне пешеходный переход для сусликов появился в красноярском парке.