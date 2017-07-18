 

Кемеровские следователи проверят смерть 10-месячного ребёнка в больнице после поступления

 18 июля, 18:25
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Кемеровские следователи проверят смерть 10-месячного ребёнка в больнице после поступления
фото с сайта globallookpress.com

Десятимесячный мальчик умер в больнице в Кемеровской области через несколько часов после поступления, следователи регионального управления СКР проводят доследственную проверку, узнал корреспондент Сиб.фм 18 июля из сообщения пресс-службы ведомства.

Десятимесячный мальчик умер в Берёзовской городской больнице через несколько часов после поступления 11 июля. Руководитель территориального следственного комитета принял решение провести доследственную проверку.

«…Ребёнок был госпитализирован с подозрением на острый отит, в ходе реанимационных мероприятий мальчик скончался», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ.

В рамках проверки назначена судебная медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти ребёнка. В медицинском учреждении изъята история болезни мальчика.

В ходе проверки установлено, что мальчик рос в полной семье, в поле зрения правоохранительных органов семья не попадала. Также планируется выяснить, какой за ребёнком был уход дома и оперативно ли родители обратились за медицинской помощью. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, 3 июля стало известно, что больница в Иркутской области выплатит 65 тысяч рублей за неверный диагноз и отказ ребёнку в медицинской помощи.

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