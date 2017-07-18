Красноярские учёные в борьбе с бактериями научились добывать золото из мимоз

Учёные Сибирского федерального университета (СФУ, Красноярск) совместно с коллегами из Мексики и Индии нашли способ синтезировать содержащие золото наночастицы в цветках мимозы стыдливой (Mimosa pudica), узнал корреспондент Сиб.фм 18 июля из сообщения пресс-службы правительства Красноярского края.

Свои исследования красноярские специалисты проводили, пытаясь найти эффективное средство для борьбы с бактериями, — оказалось, что сильными антибактериальными свойствами обладают различные металлические наночастицы, особенно содержащие серебро и золото. Примечательно, что найденный способ синтеза таких наночастиц связан с жизнедеятельностью самих бактерий, обитающих в мимозе стыдливой — речь идёт о симбиотических бактериях Aneurin Bacillus migulanus.

Исследователи отмечают, что новый способ не требует ни высоких температур, ни сложной и дорогостоящей аппаратуры. При этом он является быстрым и экологически чистым, в то время как обычно химический синтез наночастиц с содержанием металлов не только очень дорог, но еще и небезопасен, поскольку сопряжён с использованием опасных для здоровья людей и экологии токсичных элементов.

Полученные в цветках мимозы соединения обладают ярко выраженными бактерицидными свойствами, поэтому в перспективе это может позволить создать новые лекарственные препараты для уничтожения устойчивых к антибиотикам бактерий. Как отмечают авторы исследования, их открытие актуально ещё и потому, что из-за широкого применения антибиотиков на планете всё чаще появляются устойчивые к лекарствам микроорганизмы, и постоянно нужны новые способы борьбы с бактериями.

Напомним, что в 2015 году сибирские учёные обнаружили частицы золота в прахе жителей Новосибирска, тела которых были сожжены в крематории.