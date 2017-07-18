Омская полиция собирала объяснительные с получивших листовки Навального прохожих

Полицейские потребовали объяснительные у прохожих, которые брали из рук волонтёров штаба Навального листовки во время пикета в Омске, узнал 18 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе «Команда Навального Омск» в соцсети «ВКонтакте».

Во время пикета, который состоялся в субботу, 15 июля, волонтёры штаба Навального поставили «куб» и раздавали на улице листовки. Сотрудники полиции, присутствовавшие во время акции, брали объяснительные с тех, кто принимал листовки из рук волонтёров.

«Полицейские повели себя совсем странно – начали приставать к людям, получившим листовки, чтобы они тоже такие объяснительные написали! Мол, что это вы за бумажку сейчас взяли», – написали организаторы акции в группе в соцсети «ВКонтакте».

Прохожие отказывались писать объяснительные, сообщает сайт «ОВД-Инфо».

«Вчера проходили мимо, взяли листовку и пошли дальше на остановку. Не успели мы дойти, как нас догнали представители нашей доблестной полиции. Попросили предъявить документы и написать какую-то объяснительную. Ничего писать не стали», – процитировал сайт «ОВД-Инфо» одного из очевидцев события.

Кроме того, провоохранители называли акцию «предвыборной агитацией» и пытались помешать раздавать листовки и газеты. Однако участники акции не согласились с требованиями полицейских, аргументировав отказ тем, что выборы президента ещё не назначены, соответственно, и кандидатов на пост президента нет.

«Своими действиями сотрудники полиции помогали нам в деле информирования жителей — когда они пытались приставать к прохожим со странным требованием написать объяснительную, люди не просто отказывались и злились на полицейских, но и выражали согласие с нашими требованиями остановить произвол силовиков», – написали организаторы акции в группе омского штаба Навального в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в середине июля мэр города в Новосибирской области пожаловался на сбор подписей за его отставку.