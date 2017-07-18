 

Омская прокуратура добилась увольнения «непослушных» депутатов

 18 июля, 08:46
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Омская прокуратура добилась увольнения «непослушных» депутатов
Фото с сайта globallookpress.com

В Омской области прокуратура добилась через суд досрочного прекращения полномочий трёх депутатов, которые не предоставили сведения о доходах и расходах, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы прокуратуры Омской области 18 июля.

В ходе проверки внимание прокуроров привлекли депутаты Лузинского сельского поселения Омской области, которые не предоставили в установленный срок справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

«Согласно закону депутаты должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, установленные в целях противодействия коррупции, — говорится в сообщении пресс-службы. — В случае их неисполнения полномочия указанных лиц прекращаются досрочно».

Прокуратура направила в адрес Совета Лузинского сельского поселения эту информацию, но депутаты продолжили работать дальше. Тогда прокуроры обратились в суд с административным исковым заявлением о признании незаконным бездействия Совета, который обязан рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий этих депутатов. Суд удовлетворил эти требования.

Совет Лузинского сельского поселения принял решение о досрочном прекращении полномочий трёх депутатов.

Напомним, в июне 2016 года четыре новосибирских депутата лишились мандатов за сокрытие доходов.

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