Полиция задержала жителя Новосибирской области за убийство многодетной матери

Житель Здвинского района Новосибирской области подозревается в убийстве матери четырёх детей, узнал корреспондент Сиб.фм 18 июля из сообщения пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области.

16 июля около 23:00 жители села Старогорносталево сообщили в полицию об убийстве в одном из домов на улице Томской. На место выехала оперативная группа. В указанном доме было обнаружено тело 26-летней женщины с ножевым ранением в грудную клетку.

«Жители села сообщили полицейским, что преступление совершил местный житель, который сам рассказывал им об этом, — сообщили в пресс-службе. — В настоящее время установлено, что в воскресенье вечером подозреваемый и потерпевшая распивали спиртное в компании знакомых. В какой-то момент мужчина стал оказывать женщине знаки внимания, однако дальнейшее общение завершилось конфликтом, во время которого потерпевшая оттолкнула нетрезвого гостя и ушла в дом. После этого злоумышленник тоже ушёл к себе домой, где выпил спиртного, взял нож и снова отправился к односельчанке, чтобы выместить обиду».

Отмечается, что после совершения преступления мужчина рассказал о случившемся знакомым и попросил вызвать полицию.

51-летний подозреваемый уже был раньше судим за причинение тяжкого вреда здоровью и грабёж. Сотрудники полиции задержали его в собственном доме. Вину в убийстве он признал.

У погибшей остались четверо детей, самому младшему из которых – девять месяцев. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство»). На данный момент он находится под стражей.

Напомним, в феврале 2015 года пьяный мужчина в селе Иркутской области жестоко убил свою 30-летнюю сожительницу, решив, что она опасна.