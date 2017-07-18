 

Роспотребнадзор обнаружил радиоактивный газ во втором кемеровском детсаду за неделю

 18 июля, 17:17
были упомянуты
подходящие темы
Роспотребнадзор обнаружил радиоактивный газ во втором кемеровском детсаду за неделю
Фото с сайта globallookpress.com

Сотрудники кемеровского Роспотребнадзора обнаружили недопустимое количество радона в воздухе на территории муниципального детского сада, узнал корреспондент Сиб.фм 18 июля из пресс-службы ведомства.

В начале июля сотрудники Роспотребнадзора устроили плановую проверку в муниципальном детском саду Кировского района. Исследования показали, что воздух в кабинете логопеда и в одной комнате для групп содержит превышенное содержание радона.

С результатами проверки работники Роспотребнадзора обратились в суд, и муниципальное учреждение привлекли к административной ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»).

Комнаты опечатаны на 50 суток, занятия в них не проводятся. Так как на остальной территории детского сада нарушений не обнаружено, дети продолжают посещать муниципальное учреждение.

Ранее сотрудники регионального Росприроднадзора обнаружили недопустимое содержание радона в воздухе детского сада в Кемерове, судебные приставы закрыли учреждение на 60 суток. Детский сад существует уже более 50 лет.

Напомним, что в мае этого года жительница Красноярского края отсудила у детского сада 200 тысяч рублей за потерю пальца.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 7 июля, 12:59 • статья

Померимся хромосомами?

Новосибирские учёные начали исследования, которыми до них никто не занимался: они анализируют разницу в длине хромосом у пациентов с умственной отсталостью.
 4 июля, 11:45 • статья

Детское время: 8 маршрутов семейного отдыха

Сиб.фм выяснил, куда из Новосибирска прямыми рейсами S7 Airlines полететь в отпуск с детьми и чем заняться.
 29 июня, 13:31 • репортаж

Титаны и чайники

Вы не пробовали снять мультипликационный фильм? А зря. На всероссийском фестивале детского мультипликационного кино "Жар-Птица" этим занимаются все!
самое популярное
 5 июля, 17:02 • новость

Суд оштрафовал ещё одну жительницу Томска за видеообращение президенту Путину

Ленинский районный суд оштрафовал Елену Сосулину на 5 тысяч рублей после записи видеообращения к Владимиру Путину, которую томские пенсионерки сделали 15 июня у здания областной администрации.
 13 июля, 14:53 • новость

Родители отказались от поисков потерявшегося в степи 1,5-годовалого ребёнка в Забайкалье

Спасатели нашли изможденную полуторогодовалую девочку в 1,5 км от животноводческой стоянки в Забайкалье.
 11 июля, 08:14 • новость

Автомобиль рухнул с парковки торгового центра в Новосибирске и приземлился на крышу

Автомобиль Toyota RAV4 упал с верхней парковки торгового центра в Октябрьском районе Новосибирска, в салоне находились две девушки.
 5 июля, 18:24 • новость

Муха укусила мужчину в Красноярском крае и отложила в рану неизвестную личинку

Мужчину на даче в микрорайоне Удачный Красноярского края укусила муха и отложила в рану личинку, которую врачи не смогли определить.
 6 июля, 07:37 • новость

Продавец из Китая предложил золотой спиннер в Новосибирске

Спиннер из золота появился в Новосибирске на сайте бесплатных объявлений «Авито», стоимость тренажёра из благородного металла составила 50 тысяч рублей.
 5 июля, 13:44 • интервью

Многие думают, что в Москве люди золотом срут

Хедлайнер Пикника Сиб.фм 2017 Найк Борзов о современной музыке, цензуре, авторских правах и символах.
присоединяйтесь!
    