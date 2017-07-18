Роспотребнадзор обнаружил радиоактивный газ во втором кемеровском детсаду за неделю

Сотрудники кемеровского Роспотребнадзора обнаружили недопустимое количество радона в воздухе на территории муниципального детского сада, узнал корреспондент Сиб.фм 18 июля из пресс-службы ведомства.

В начале июля сотрудники Роспотребнадзора устроили плановую проверку в муниципальном детском саду Кировского района. Исследования показали, что воздух в кабинете логопеда и в одной комнате для групп содержит превышенное содержание радона.

С результатами проверки работники Роспотребнадзора обратились в суд, и муниципальное учреждение привлекли к административной ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»).

Комнаты опечатаны на 50 суток, занятия в них не проводятся. Так как на остальной территории детского сада нарушений не обнаружено, дети продолжают посещать муниципальное учреждение.

Ранее сотрудники регионального Росприроднадзора обнаружили недопустимое содержание радона в воздухе детского сада в Кемерове, судебные приставы закрыли учреждение на 60 суток. Детский сад существует уже более 50 лет.

Напомним, что в мае этого года жительница Красноярского края отсудила у детского сада 200 тысяч рублей за потерю пальца.