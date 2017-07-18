Сибирские учёные добыли древнюю пыльцу со дна озера для изучения климата

Учёные Института археологии и этнографии СО РАН с помощью анализа пыльцы растений получили данные о климате на территории Сибири 8-5 тысяч лет назад, узнал 18 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения в издании СО РАН «Наука в Сибири».

Учёные-палинологии изучили климат на территории Барабинской лесостепи в период голоценового оптимума с помощью анализа пыльцы со дня озёр.

Палинологический анализ – изучение микроскопический пыльцы растений – может рассказать о том, какая растительность покрывала землю в тот или иной период и какой в это время был климат.

Учёным СО РАН удалось установить, что на территории Барабы был период, когда установился сухой и тёплый климат и население лесостепей, отступив от охоты, занялось непривычным для него скотоводством. В этот период повысились среднеиюльские температуры, а тайга отступила на север. Это продолжалось в период так называемого голоценового оптимума – 7-5 тысяч лет назад – до тех пор, пока на данную территрию не пришло очередное похолодание. Тогда коренные жители Барабинских степей снова вернулись к охоте и рыболовству.

Для получения этих данных учёные подняли слой грунта со дня озера, отделили все неорганические компоненты и подвергли анализу пыльцу древних растений. Этот метод помог реконструировать не только климат, но растительность изучаемого периода. Так, стало известно, что до последнего оледенения на территории Барабинской лесостепи росли широколиственные породы: грабы, вязы, лещина и прочие.

Результаты этой научной работы были опубликованы в журнале Quaternary Science Reviews.

Напомним, в июле томские учёные создали золотые сенсоры для выявления запрещённых веществ.