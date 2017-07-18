Ветка аэроэкспресса в Красноярске обойдётся государству и РЖД в 7 млрд рублей

Власти Красноярского края презентовали проект строительства железнодорожной ветки к международному аэропорту Емельяново, стоимость проекта оценена в 7 млрд рублей, чиновники уверены, что он может быть реализован за полтора года, оставшихся до старта Универсиады-2019, узнал корреспондент Сиб.фм 18 июля из сообщения пресс-службы регионального заксобрания.

Согласно технико-экономическому обоснованию, 88 % инвестиций в ветку аэроэкспресса вложит государство, остальные средства — ОАО «РЖД». Протяжённость линии составит около 34 километров, она будет ответвляться от Транссиба на станции Бугач на северо-западной окраине Красноярска. Время пассажиров в пути до аэропорта составит 49 минут. Планируется, что стоимость полного билета в один конец составит 140 рублей.

Кроме того, новое направление станет развитием проекта «Городская электричка». Жители пригородных посёлков Емельяново, Дрокино, других населённых пунктов смогут быстро, без пробок добраться до Красноярска. Стоимость проезда для них будет меньше — от 30 до 40 рублей. По словам министра транспорта края Сергея Ерёмина, помимо пассажирских перевозок будет сделан и серьёзный акцент на грузовых потоках, в том числе поступающих по авиационным магистралям Юго-Восточной Азии.

«У нас в пригороде нет современных логистических центров обработки грузов. Вот как раз на площадке аэропорта с учётом строительства железнодорожной ветки у нас есть все перспективы создания современных логистических центров, которые бы включали в себя и автомобильный, и железнодорожный, и авиационный транспорт. Это мировой стандарт транспортного обслуживания всех грузовых операций. Это наша макрозадача, к которой мы будем стремиться», — заявил Ерёмин.

Строительство планируется завершить к февралю 2019 года, то есть к началу зимней Универсиады. По оценкам экспертов, уже в 2020 году по новой ветке перевезут до 420 тысяч пассажиров, а суммарный грузовой трафик до 2030 года составит 1,9 млн тонн. Реализация проекта позволит создать на этапе стрпоительства около двух тысяч новых рабочих мест.

Напомним, в марте президенту Владимиру Путину в ходе визита в Красноярск пришлось убеждать министра транспорта РФ Максима Соколова в необходимости строительства ветки аэроэкспресса к Емельянову, невзирая на высокие сроки окупаемости из-за малочисленного пассажиропотока.