 

Власти ввели режим ЧС из-за африканской чумы свиней в Омской области

 18 июля, 09:19
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Власти ввели режим ЧС из-за африканской чумы свиней в Омской области
фото с сайта globallookpress.com

В Омской области обнаружен второй очаг африканской чумы свиней, власти ввели режим «чрезвычайная ситуация», поголовье свиней будет ликвидировано в пятикилометровой зоне, узнал корреспондент Сиб.фм 18 июля из сообщения пресс-службы регионального МЧС.

На территории Омского района Омской области выявлена африканская чума свиней, власти ввели режим ЧС.

«Получено лабораторное подтверждение диагноза - африканская чума свиней (АЧС) в Омском районе Омской области. Введен режим «Чрезвычайная ситуация». Это уже второй случай за последние дни. Ранее заболевание было выявлено в Саргатском районе Омской области», - говорится в сообщении.

Еще одна вспышка инфекции обнаружена на двух частных подворьях поселка Ачаирский Омского района Омской области.

«На въезде в очаг оборудован дезинфекционный барьер, выставлен пост. Осуществляются мероприятия по дезинфекции помещений содержания животных и территории зараженного хозяйства. Проводятся мероприятия по ограничению ввоза и вывоза животных, мясной продукции и кормов с данной территории. В целях купирования неблагополучного очага в пятикилометровой зоне будет проведено отчуждение оставшегося поголовья свиней с последующей утилизацией», - сообщает пресс-служба ведомства.

В Саргатском районе Омской области все мероприятия по ликвидации и не допущению распространения инфекционного заболевания выполнены.

Напомним, что впервые на территории Омской области атипичная чума свиней зарегистрирована в посёлке Верблюжье Саргатского района.

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