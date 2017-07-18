Забайкальские лесники свили гнездо для спасения упавших с высоты чёрных аистов

Сотрудникам заповедника «Даурский» в Забайкальском крае пришлось своими руками изготовить из подручного материала имитацию гнезда чёрного аиста, чтобы спасти семью этих краснокнижных птиц, которая лишилась жилья после сильных дождей, узнал корреспондент Сиб.фм 18 июля из сообщения регионального минприроды.

Упавшее с дерева гнездо с тремя птенцами обнаружили в заказнике Цасучейский бор сотрудники Забайкаллесхоза. Гнездо было свито в кроне высокой сосны, но после прошедших дождей ветвь, на которой оно крепилось, сломалась. Птенцы находились в том возрасте, когда ещё не могут летать или самостоятельно защищаться от опасности. О своей находке лесничие сообщили в администрацию заповедника «Даурский».

Группа инспекторов заповедника, немедленно прибыв на место, приняла решение соорудить на той же сосне искусственное гнездо из подручного материала и укрепить его на высоте нескольких метров. После того как новое жилище для аистов было готово, птенцов, бегавших всё это время неподалёку, поймали и усадили в него.

Чтобы проконтролировать, вернутся ли к детёнышам родители, возле искусственного гнезда была установлена фотоловушка. Через сутки она зафиксировала, что взрослые аисты не бросили своих детей, а вернулись к ним и продолжают выкармливать и воспитывать. Станут ли и дальше аисты использовать сделанное людьми гнездо или построят новое, специалисты не прогнозируют, отмечая, что если птиц не тревожить, аисты используют одно и то же жилище много лет подряд.

Черный аист занесён в Красные Книги России и Забайкальского края. Численность этой птицы в Забайкалье не превышает 110 пар. В Цасучейском бору в разные годы гнездилось от трёх до семи пар. Факторами, сокращающими численность популяции, являются лесные пожары, масштабные лесозаготовки и выборочная вырубка крупных деревьев.

Напомним, ранее в Иркутской области лесники нашли в лесу новорождённую косулю, родителей которой, вероятно, застрелили охотники, и передали её в зоопарк, где она подружилась с также осиротевшим птенцом чайки.