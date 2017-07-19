Аналитики доказали связь между популярностью сибирских музыкантов и их родиной

Интернет-аналитики компании Яндекс провели исследование и выяснили, что музыканты родом из Сибири более популярны среди местных жителей, узнал корреспондент Сиб.фм 19 июля из сообщения пресс-службы компании.

По сообщению пресс-службы, новосибирских исполнителей на родине любят сильнее. Так, группу «Буерак» — она занимает 462-е место в общероссийском рейтинге Яндекс.Музыки — в Новосибирской области слушают в полтора раза чаще, чем в среднем по стране.

«Звёзд первой величины всюду любят примерно одинаково. Например, самых известных местных музыкантов, группу Hi-Fi (67-е место по России) в Новосибирской области слушают примерно столько же, сколько и в других регионах», – говорится в сообщении.

Наименее популярный местный музыкант среди новосибирских жителей — Сергей Любавин. Его слушают на 20 % реже, чем в среднем по стране. В топ популярных исполнителей вошли 14 музыкантов из Новосибирской области. По этому показателю Новосибирская область занимает девятое место. Большинство популярных исполнителей — из Москвы и Санкт-Петербурга: эти города — родина примерно половины музыкантов и групп. На третьем месте — Татарстан, а на четвёртом — Свердловская область.

В список популярных исполнителей из Новосибирской области вошли Hi-Fi, Пелагея, Сергей Любавин, Митя Фомин, Александр Пушной, Шура, «Элджей», Янка Дягилева, «Калинов мост» и «Буерак».

Слушайте &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;a href='https://music.yandex.ru/users/angvgon/playlists/1018' _fcksavedurl='https://music.yandex.ru/users/angvgon/playlists/1018'&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;Новосибирская область&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; — &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;a href='https://music.yandex.ru/users/angvgon' _fcksavedurl='https://music.yandex.ru/users/angvgon'&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;angvgon&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; на Яндекс.Музыке

Популярным среди жителей Красноярского края стал музыкант из Красноярска, рэпер L'One. Он занял 49-е место по России, на родине его слушают примерно столько же, сколько и в других регионах. Самый популярный исполнитель из Омской области — группа «Гражданская оборона». В Иркутской области — Виктор Королёв.

Слушайте &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;a href='https://music.yandex.ru/track/28056553' _fcksavedurl='https://music.yandex.ru/track/28056553'&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;Тигр&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; — &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;a href='https://music.yandex.ru/artist/962765' _fcksavedurl='https://music.yandex.ru/artist/962765'&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;L'One&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; на Яндекс.Музыке Слушайте &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;a href='https://music.yandex.ru/track/740837' _fcksavedurl='https://music.yandex.ru/track/740837'&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;На всю оставшуюся жизнь&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; — &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;a href='https://music.yandex.ru/artist/42528' _fcksavedurl='https://music.yandex.ru/artist/42528'&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;Гражданская оборона&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; на Яндекс.Музыке Слушайте &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;a href='https://music.yandex.ru/track/29900393' _fcksavedurl='https://music.yandex.ru/track/29900393'&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;А я зову тебя любимой&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; — &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;a href='https://music.yandex.ru/artist/218323' _fcksavedurl='https://music.yandex.ru/artist/218323'&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;Виктор Королёв&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; на Яндекс.Музыке

По сообщению пресс-службы, исполнителей из Новосибирской области любят также в Мордовии, Забайкальском крае и Вологодской области.

Напомним, что певица Пелагея выступит на концерте в честь 80-летия Новосибирской области, который пройдёт 15 сентября в театре оперы и балета.