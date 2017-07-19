Аналитики доказали связь между популярностью сибирских музыкантов и их родиной
19 июля, 14:26
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Интернет-аналитики компании Яндекс провели исследование и выяснили, что музыканты родом из Сибири более популярны среди местных жителей, узнал корреспондент Сиб.фм 19 июля из сообщения пресс-службы компании.
По сообщению пресс-службы, новосибирских исполнителей на родине любят сильнее. Так, группу «Буерак» — она занимает 462-е место в общероссийском рейтинге Яндекс.Музыки — в Новосибирской области слушают в полтора раза чаще, чем в среднем по стране.
«Звёзд первой величины всюду любят примерно одинаково. Например, самых известных местных музыкантов, группу Hi-Fi (67-е место по России) в Новосибирской области слушают примерно столько же, сколько и в других регионах», – говорится в сообщении.
Наименее популярный местный музыкант среди новосибирских жителей — Сергей Любавин. Его слушают на 20 % реже, чем в среднем по стране. В топ популярных исполнителей вошли 14 музыкантов из Новосибирской области. По этому показателю Новосибирская область занимает девятое место. Большинство популярных исполнителей — из Москвы и Санкт-Петербурга: эти города — родина примерно половины музыкантов и групп. На третьем месте — Татарстан, а на четвёртом — Свердловская область.
В список популярных исполнителей из Новосибирской области вошли Hi-Fi, Пелагея, Сергей Любавин, Митя Фомин, Александр Пушной, Шура, «Элджей», Янка Дягилева, «Калинов мост» и «Буерак».
Популярным среди жителей Красноярского края стал музыкант из Красноярска, рэпер L'One. Он занял 49-е место по России, на родине его слушают примерно столько же, сколько и в других регионах. Самый популярный исполнитель из Омской области — группа «Гражданская оборона». В Иркутской области — Виктор Королёв.
По сообщению пресс-службы, исполнителей из Новосибирской области любят также в Мордовии, Забайкальском крае и Вологодской области.
Напомним, что певица Пелагея выступит на концерте в честь 80-летия Новосибирской области, который пройдёт 15 сентября в театре оперы и балета.