Красноярские депутаты отменили скандальное решение повысить себе зарплаты вдвое

Депутаты законодательного собрания Красноярского края, собравшись на экстренное заседание посреди парламентских каникул, отменили вызвавшие большой общественный резонанс поправки, повышающие их зарплаты со 100 до 200 тысяч рублей, сообщает корреспондент Сиб.фм, побывавший на заседании 19 июля.

Поправки, предусматривающие двукратный рост выплат депутатам, были приняты ещё 8 июня, однако их суть публично не разъяснялась и они имели вид технических. Бурная общественная дискуссия в СМИ возникла только в начале июля, когда журналисты более внимательно изучили принятый документ. Оказалось, что повышение коснулось бы 35 из 52 депутатов. После негативной реакции на это решение в местной и федеральной прессе заксобрание решило рассмотреть вопрос об отмене поправок.

Открывая дискуссию, спикер собрания Александр Усс напомнил, что скандальные поправки касались не только депутатов, но и всех лиц, занимающих государственные должности в Красноярском крае. К тому же, они вступили бы в действие только после сентябрьской корректировки бюджета и только при условии наличия свободных средств в дефицитном бюджете региона. Спикер также отметил, что краевой парламент стал жертвой «мощной информационной атаки», но ему неизвестно, кто стал её инициатором. При этом Усс признал, что при принятии поправок были допущены «определённые процедурные шероховатости», на которые обратила внимание и местная прокуратура.

После непродолжительного обсуждения все присутствующие на заседании депутаты (присутствовал 41 из 52) единогласно поддержали предложение отменить вызвавшие споры поправки.

Напомним, накануне экстренного заседания председатель законодательного собрания Красноярского края Александр Усс назвал повышение зарплат депутатов региона в два раза «грубой ошибкой».