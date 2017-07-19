«Галамарт» приглашает жителей Новосибирска на распродажу сезонных товаров по ценам от 9 рублей

Федеральная сеть магазинов «Галамарт» в Новосибирске объявила о старте акции «9-19-29», в рамках которой популярные в летний сезон товары будут продаваться по ценам от 9 рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 19 июля из сообщения пресс-службы сети.

Особенность акции в том, что низкие цены установлены на сезонные товары, спрос на которые наиболее высок. За 9 рублей покупатели смогут приобрести, например, лампу накаливания, набор карандашей обойдётся в 19 рублей, кухонное полотенце будет стоить 29 рублей (данное предложение действует до 25 июля).

Среди большого ассортимента товаров — в каждом магазине сети представлено более 7 000 наименований — покупатели смогут найти как садовую утварь для дачи, так и принадлежности для отдыха на природе или целую линию спортивных товаров по низким ценам.

Магазины «Галамарта» в Новосибирске расположены по следующим адресам:

пр. Красный, 101, ТРК «Ройял Парк» (цокольный этаж);

ул. Бориса Богаткова, 239, ТЦ «Золотая Нива» (цокольный этаж);

ул. Троллейная, 130А, ТЦ «Континент» (второй этаж);

пл. Маркса, 2, ТЦ «Фестиваль» (второй этаж).

Сайт сети — www.galamart.ru, «Галамарт» в социальной сети «ВКонтакте».



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