 

«Галамарт» приглашает жителей Новосибирска на распродажу сезонных товаров по ценам от 9 рублей

 19 июля, 12:02
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«Галамарт» приглашает жителей Новосибирска на распродажу сезонных товаров по ценам от 9 рублей
Фото предоставлено пресс-службой сети «Галамарт»

Федеральная сеть магазинов «Галамарт» в Новосибирске объявила о старте акции «9-19-29», в рамках которой популярные в летний сезон товары будут продаваться по ценам от 9 рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 19 июля из сообщения пресс-службы сети.

Особенность акции в том, что низкие цены установлены на сезонные товары, спрос на которые наиболее высок. За 9 рублей покупатели смогут приобрести, например, лампу накаливания, набор карандашей обойдётся в 19 рублей, кухонное полотенце будет стоить 29 рублей (данное предложение действует до 25 июля).

Среди большого ассортимента товаров — в каждом магазине сети представлено более 7 000 наименований — покупатели смогут найти как садовую утварь для дачи, так и принадлежности для отдыха на природе или целую линию спортивных товаров по низким ценам.

Магазины «Галамарта» в Новосибирске расположены по следующим адресам:

пр. Красный, 101, ТРК «Ройял Парк» (цокольный этаж);
ул. Бориса Богаткова, 239, ТЦ «Золотая Нива» (цокольный этаж);
ул. Троллейная, 130А, ТЦ «Континент» (второй этаж);
пл. Маркса, 2, ТЦ «Фестиваль» (второй этаж).

Сайт сети — www.galamart.ru, «Галамарт» в социальной сети «ВКонтакте».

Горячая линия: 8-800-333-4-000 (звонок бесплатный из любого города).

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