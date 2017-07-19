Грабители заперли новосибирского продавца цветов в холодильнике

Полиция разыскивает трёх подозреваемых в грабеже цветочного магазина, злоумышленники заперли продавца в холодильной камере, рассказал корреспонденту Сиб.фм 19 июля сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области Михаил Бирюков.

Сотрудники отдела полиции № 7 «Ленинский» МВД по Новосибирску разыскивают троих мужчин за совершение разбойного нападения на цветочный магазин на улице Геодезической, которое случилось 1 июля.

«Судя по видео, двое зашли в помещение цветочного павильона, третий стоял возле дверей — сторожил, — пояснил Михаил Бирюков. — Они делали вид, что хотят купить букет. И когда работница павильона зашла в холодильную камеру за цветами, один стал держать дверь, а второй пошёл вскрывать кассу, но у него не получилось. Тогда, угрожая ножом женщине, они её подвели к кассовому аппарату, чтобы открыла кассу».

В общей сложности злоумышленники унесли с собой 9 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»).

Полиция разыскивает подозреваемых и просит всех, кому что-либо известно о личностях и их местонахождении, просят сообщить в полицию по телефонам: 232-17-18, 232-64-74, 232-64-79. Конфиденциальность гарантируют.

Напомним, в декабре 2015 года продавщица магазина под Новосибирском поймала грабителя раньше полицейских.