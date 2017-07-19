Мать заставила малолетнего ребёнка ограбить магазин и купила водку в Алтайском крае

Сотрудники полиции задержали 39-летнюю женщину по подозрению в ночном ограблении магазина – деньги вынес из магазина её ребёнок, узнал 19 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МВД по Алтайскому краю.

В ночь на 19 июля ранее судимая жительница одного из сёл Алтайского края разбила кирпичом окно сельского магазина. В окно за содержимым кассы она отправила своего малолетнего сына, ребёнок вернулся с суммой более 40 тысяч рублей, сообщает ведомство.

Владельцы магазина обнаружили разбитое окно и пропажу денег утром. Сотрудники полиции задержали женщину по горячим следам. Часть денег она успела потратить на покупку алкоголя.

В отношении матери возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 УК РФ («Кража, совершённая с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище»).

Напомним, в мае должница выдала себя за собственную мать из-за кредита в Новосибирске.