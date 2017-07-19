Мэр Омска Двораковский решил уйти в отставку

Мэр Омска Вячеслав Двораковский решил уйти в отставку и написал заявление с 19 июля, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения издания «Новый Омск».

Мэр Омска Вячеслав Двораковский решил покинуть свой пост 19 июля.

«Этот вопрос был включён в повестку сегодняшнего заседания горсовета дополнительно, — сообщает издание. — Перед утверждением повестки пленарного заседания коммунист Геннадий Дроздов обратился к мэру с вопросом, почему тот принял такое решение. Однако тот заявил, что всё скажет во время рассмотрения вопроса».

Вячеслав Двораковский – последний избранный мэр Омска. Его полномочия начались 17 июня 2012 года, истекли 11 июля 2017 года, но были продлены в связи с тем, что выборы следующего мэра были сорваны.

Вячеслав Викторович Двораковский родился в 1949 году в Черлаке Омской области. В 1978 году окончил Сибирский автомобильно-дорожный институт. Работал в омском обкоме ВЛКСМ и строительного отдела обкома КПСС.

В 1988 году назначен заместителем директора по строительству Сибзавода имени Борцов Революции, с февраля 1991 года — главный инженер научно-производственного объединения «Мостовик».

Избирался депутатом Омского городского Совета в пяти созывах. 16 марта 2012 года избран председателем Омского городского совета.

Напомним, что в июле прокуратура заинтересовалась премией мэра Омска в 7 млн рублей.