 

Мэрия Новосибирска назвала улицы, на которых отключат горячую воду

 19 июля, 18:45
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Мэрия Новосибирска назвала улицы, на которых отключат горячую воду
Фото с сайта globallookpress.com

В Новосибирске компания СИБЭКО запустит гидравлические испытания, в результате которых сотни домов останутся без горячей воды, узнал корреспондент Сиб.фм 19 июля из сообщения пресс-службы мэрии Новосибирска.

Гидравлические испытания пройдут с 24 по 29 июля. СИБЭКО будет испытывать тепловые сети на плотность и прочность в зоне ТЭЦ-2. Делать это будут в круглосуточном режиме при помощи повышенного давления для выявления ослабленных участков трубопроводов. Отмечается, что во время проведения работ возможны размывы грунта и выход воды на поверхность.

В связи с испытаниями отключат горячую воду с 24 по 31 июля в Железнодорожном районе: на улицах Фабричной, Кубановской, Владимировской, Революции, Щетинкина, Урицкого, Салтыкова-Щедрина, Шамшурина, Максима Горького, проспектах Комсомольском и Димитрова.

Кроме того, под испытания попадают улицы в Ленинском районе: Планировочная, Котовского, Горская и участок на спуске к пляжу у Октябрьского моста, в Октябрьском районе — Большевистская. По информации пресс-службы, подача горячей воды на этих улицах прерываться не будет.

Напомним, в мае специалисты СИБЭКО отключили горячую воду в 2 246 жилых домах и зданиях Новосибирска в связи с гидравлическими испытаниями в зоне ТЭЦ-5.

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