 

Новое министерство Новосибирской области начнёт работать в сентябре

 19 июля, 17:52
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Новое министерство Новосибирской области начнёт работать в сентябре
фото с сайта rostovdrive.ru

Власти Новосибирской области разрабатывают проект министерства труда и социального развития — оно начнёт работу в сентябре 2017 года, узнал корреспондент Сиб.фм 19 июля из сообщения пресс-службы правительства региона.

Министерство труда и социального развития Новосибирской области начнёт работать в сентябре 2017 года после решения сессии заксобрания. Оно создано после ликвидации министерства социального развития и министерства труда и трудовых ресурсов. Его проект правительство планирует рассмотреть на одном из ближайших заседаний. После этого губернатор Владимир Городецкий примет решение о назначении министра.

«Этот формат работы необходим для решения большого объёма вопросов, связанных, к примеру, с доходами населения, прожиточным минимумом, трудоустройством инвалидов, квотированием рабочих мест. Кроме того, значительно усложняло работу и нахождение министерства труда в экономическом блоке, а не в социальном. Ещё одна причина — необходимость выстроить непрерывную линейку уровней образования в нашей области и дать министерству образования полномочия для управления региональной системой образования в целом, включая систему среднего профессионального образования», – рассказал заместитель губернатора Новосибирской области Александр Титков.

Александр Титков отметил, что все направления деятельности и функции упраздняемых министерств будут сохранены в полном объёме. По сообщению пресс-службы, правительством области предусмотрены специальные организационные и финансовые мероприятия для исключения каких-либо сбоев в финансировании и осуществлении социальных выплат в период реорганизации.

Губернатор Владимир Городецкий подписал постановление об упразднении регионального министерства социального развития и министерства труда, занятости и трудовых ресурсов региона 4 июля 2017 года.

Напомним, что в феврале 2017 года Черепановский районный суд рассмотрел уголовное дело бывших соцработников, которые обвиняются в хищении более 12 млн рублей из пособий и социальных выплат.

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