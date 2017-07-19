Новосибирские волонтёры подбирают кличку для сбитой фурой совы

Волонтёры новосибирского Центра реабилитации хищных птиц (ЦРХП) начали выхаживать болотную сову со сломанным крылом — травму птица получила при столкновении с фурой, рассказала корреспонденту Сиб.фм 19 июля координатор волонтёров Ульяна Бакшеева.

18 июля в ЦРХП дальнобойщики принесли травмированную болотную сову. На трассе неподалёку от Барнаула сова столкнулась с фурой, в результате чего получила перелом правого крыла.

В группе соцсети «ВКонтакте» волонтёры объявили конкурс на лучшую кличку для птицы. На данный момент больше всего людей проголосовало за предложенную в комментариях кличку Кегля (потому что сбила машина).

Пол совы определить сложно, но волонтёры склоняются к тому, что это самка. Также они отмечают вредный и злобный характер этого вида сов.

«Сейчас сова чувствует себя нормально, — пояснила корреспонденту Сиб.фм Ульяна Бакшеева. — Состояние тяжёлое, но стабильное. Со дня на день крыло ампутируем и будем социализировать, пока она будет проходить послеоперационный курс лечения. Как долго будем выхаживать? Это сугубо индивидуально. В среднем при переломе после ампутации мы содержим птицу месяц. Нам постоянно нужны медикаменты и другая помощь. Кто желает помочь, пусть заходит в нашу группу „ВКонтакте“».

С ампутированным крылом птица не выживет в дикой природе. Поэтому когда сова выздоровеет, её пристроят в добрые руки одного из волонтёров, который предварительно прошёл практику в Центре. С ним будет заключён договор.

Напомним, в январе 2014 года протаранившая автомобиль краснокнижная сова, которую поймали в Томске и отдали в зоологический музей Томского госуниверситета, пошла на поправку — когда бородатую неясыть нашли, она была очень слаба, её преследовали собаки.