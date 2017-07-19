Одежду сибирских стритстайл-марок смогут купить гости Пикника Сиб.фм

Ежегодный новосибирский летний фестиваль Пикник Сиб.фм организует на своей площадке маркет-зону, где будут представлены самые «сибирские» бренды уличной одежды, варенье из шишек, натуральная косметика и парафиновые ванны для рук, узнал корреспондент Сиб.фм 19 июля у организаторов события.

Традиционный набор «сибирских» футболок, обложек для паспорта, наклеек и кейсов для телефонов представят авторы бренда I'm Siberian. Удивить гостей фестиваля они намерены такими продуктами, как скетчбуки с деревянными обложками, талый снег в бутылке, леденцы «Медведь. Съешь меня» и даже особые сибирские презервативы. Стоимость сувениров варьируется от 90 рублей — за наклейку или значок — до почти 50 тысяч рублей за «медвежьи» кеды с мехом и когтями. Фирменную футболку можно купить за 1 190 рублей. В качестве бонуса — бесплатные кедровые шишки и орешки и прогулка в компании с медведем.

Дегустацию варенья из шишек организует бренд «Сделано в Сибири», созданный командой Сиб.фм ещё в 2012 году. На этой площадке можно будет приобрести футболки с сибирскими принтами: классической варежкой-«лайком», пельменями, гербом «уступи лыжню» и другими. Кроме футболок в магазине «Сделано в Сибири» есть термокружки, чай из трав и ягод и экологичные сумки-авоськи стоимостью 400 рублей.

Ещё один сибирский бренд — 383 (Made in Siberia), который позиционирует себя как бренд с улиц Новосибирска, предназначенный для людей с активной жизненной позицией и твёрдым сибирским характером. Здесь будет представлена одежда и аксессуары, подходящие обитателям индустриальных дебрей, сшитые по собственным лекалам и только из высококачественных тканей.

Сеть студий маникюра и педикюра 4hands предложит гостям Пикника пройти процедуры парафинотерапии, для которых используется специальный косметический парафин и парафиновая ванна. Эти процедуры хороши тем, что благодаря ним приток крови в организме усиливается, очищая клетки от токсинов, мышцы расслабляются, уменьшаются и исчезают воспалительные процессы. Поры на коже раскрываются, и питательные вещества, нанесённые на кожу перед процедурой, могут проникать в её глубокие слои. Рядом с этой площадкой сеть экспресс-салонов красоты BrowBar предложит всем желающим бесплатные услуги по оформлению бровей.



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Попробовать на себе воздействие натуральной пробиотической косметики можно будет на площадке компании «Микролиз» из наукограда Кольцово. Продукция этого производителя основана на новейших достижениях и разработках в области микробиологии и биотехнологий. Многие товары «Микролиза» созданы по уникальным технологиям, не имеющих аналогов как в России, так и за рубежом. В составы косметических средств входят продукты, полученные из бифидо- и лактобактерий, а также такие натуральные вещества, как мёд, прополис, молочная сыворотка, смола и хвоя кедра и пихты, листья стевии, эхинацеи и иван-чая.

Напомним, что помимо посещения маркет-зоны гости ежегодного музыкального фестиваля Пикник Сиб.фм смогут побывать в виртуальной реальности, заняться йогой, почитать в библиотеке на траве, станцевать буги-вуги или задать вопросы специалистам на тему работы головного мозга.