Пьяный сторож в Омске отключил в офисе камеры и украл стул

Полицейские задержали пьяного сторожа, который вместе с друзьями украл стул, мониторы и мобильный телефон из офиса, который должен был охранять, узнал корреспондент Сиб.фм 19 июля из сообщения регионального управления МВД.

По сообщению ведомства, из кабинетов предприятия были украдены два монитора, мобильный телефон и офисный стул. Ущерб составил более 13 тысяч рублей.

Полицейские задержали сторожа и его двоих друзей. Правоохранители выяснили, что приняв ночную смену, мужчина предложил двум ранее судимым знакомым приехать к нему на работу. Около 2:00 после совместного распития алкоголя они втроём отправились проверять кабинеты.

«Но вместо осуществления охранных функций стали фигурантами уголовного дела. Предусмотрительно отключённые охранником камеры видеонаблюдения не помешали, а помогли сотрудникам уголовного розыска раскрыть преступление по горячим следам. К тому же, следов взлома на дверях помещений обнаружено не было, а свободно распоряжаться ключами в ночь своего дежурства мог только подозреваемый», – говорится в сообщении.

Сотрудники полиции изъяли похищенное в квартирах задержанных. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Максимальное наказание по этой статье – пять лет лишения свободы.

Напомним, что в ноябре 2015 года сотрудники отдела вневедомственной охраны полиции Барнаула задержали 41-летнего сторожа автостоянки, подозреваемого в угоне автомобиля «КамАЗ».