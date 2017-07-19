 

Сибирские зимы через 60 лет станут теплее на девять градусов

 19 июля, 08:01
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Сибирские зимы через 60 лет станут теплее на девять градусов
Фото с сайта globallookpress.com

Учёные Института леса СО РАН (Красноярск) пришли к выводу, что климат Сибири к 2080 году станет гораздо теплее, а средняя температура воздуха зимой будет выше нынешней на девять градусов, узнал корреспондент Сиб.фм 19 июня из сообщения Федерального исследовательского центра КНЦ СО РАН.

Свой прогноз красноярские учёные дали в ходе прошедшей в Японии совместной конференции Японского и Американского геофизических союзов, репортаж об исследовании опубликован на новостном сайте последнего. Для того чтобы оценить, каким будет климат в Сибири через 60 лет, исследователи проанализировали данные с тысячи метеостанций за период 1960–1990-х годов. На основании средних температур января и июля и ежегодного количества осадков они сделали прогноз будущих климатических изменений. В расчётах использованы сценарии, разработанные Межправительственной группой по изменению климата.

«Результаты показали, что в зависимости от выбранного климатического сценария средняя температура в Сибири может подняться на девять градусов зимой и почти на шесть градусов летом, а уровень годовых осадков может увеличиться на 60–140 миллиметров – из-за этого климат станет гораздо мягче, а растениеводство – в два раза более эффективным», — говорится в сообщении ФИЦ КНЦ СО РАН.

Этот прогноз позволил специалистам Института леса предположить и предстоящее изменение плотности населения на территории Сибири — за счёт притока мигрантов из менее благоприятных для проживания регионов планеты. Кроме того, расчёты показывают, что граница произрастания традиционных для Сибири сельскохозяйственных культур каждые 10 лет будет сдвигаться к северу на 70 километров. Более тёплый климат сделает возможным культивирование в Сибири риса, различных бобовых и европейского винограда.

«Плотность населения гипотетически может увеличиться в три раза. Но это не значит, что люди обязательно поедут сюда. Железных дорог нет, а инфраструктура плохая. У меня есть некоторые сомнения, потому что никто не знает, когда растает вечная мерзлота. Может быть, эта территория превратится в большое болото. Но это будет лучше, чем сейчас, потому что сильный зимний холод будет более мягким», – рассказала корреспонденту Американского геофизического общества научный сотрудник Института леса Елена Парфёнова.

Напомним, в феврале учёные Уральского федерального университета заявили, что происходящие на Земле изменения климата к середине XXI века приведут к таянию вечной мерзлоты на севере России, и тогда под угрозой затопления окажутся восемь регионов страны, в том числе Красноярский край.

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