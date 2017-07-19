 

Сорок тысяч бутылок водки будут уничтожены под Новосибирском

 19 июля, 12:30
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Сорок тысяч бутылок водки будут уничтожены под Новосибирском
фото с сайта globallookpress.com

Новосибирский суд вынес приговор перевозчику 40 тысяч бутылок немаркированного алкоголя – мужчина получил два года и шесть месяцев условно, а водку суд постановил уничтожить, узнал 19 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы прокуратуры Новосибирской области.

Татарский районный суд приговорил к двум годам и шести месяцам условно перевозчика нелегальной алкогольной продукции, задержанного в Новосибирске.

33-летний мужчина перевозил немаркированную алкогольную продукцию на продажу из Пензы в Иркутск, в его грузовой машине находился груз на общую сумму почти 1,6 млн рублей. Груз состоял из 7,8 тысячи бутылок с этикетками водка «Царская охота платиновая», 17,2 тысячи бутылок с этикетками водка «Царская охота Люкс», 4,3 тысячи бутылок с этикетками водка «Funskaya silver» и порядка 10 тысяч бутылок с этикетками водка «Белая Берёза».

Сотрудники полиции задержали автомобиль 6 июля на автодороге «Иртыш» в Татарском районе Новосибирской области. Алкогольная продукция была изъята. В ходе следствия стало известно, что обвиняемый действовал сообща с преступной группировкой.

Перевозчика обвинили в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а, б» части 6 статьи 171.1 УК РФ («Незаконная перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»).

Суд приговорил мужчину к двум годам и шести месяцам лишения свободы (условно с испытательным сроком в два года).

Сорок тысяч бутылок контрафактной водки будут уничтожены, сообщает ведомство.

Напомним, в мае тувинский полицейский отказался пустить груз контрафактной водки за взятку в полночь.

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