Спасатели достали со дна Байкала угрожавший экологической катастрофой самолёт

Со дна Байкала спасатели достали упавший в него частный пассажирский самолёт, в баках которого оставалось топливо, угрожавшее озеру экологической катастрофой, узнал корреспондент Сиб.фм 19 июля из сообщения пресс-службы МЧС по Иркутской области.

16 июля в озеро Байкал рухнул легкомоторный самолёт Cessna-172R, совершивший жёсткую посадку вблизи острова Ольхон.

Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда с помощью специального оборудования извлекли с глубины 3,5 метра затонувшее воздушное судно.

Чтобы отбуксировать самолёт к берегу, спасатели в гидрокостюмах закрепили трос за хвостовую часть. Полицейский катер «КС-701» поднял воздушное судно на поверхность. Для создания плавучести под крылья самолёта были помещены импровизированные боны из автомобильных камер. Затем спасатели на «Стрингере» отбуксировали его к пологому берегу острова Ольхон. Местные жители посёлка Хужир помогали вытягивать самолёт на сушу.

«Проделанная работа позволила предотвратить экологическую катастрофу, так как в баках самолёта оставалось топливо, — отметил спасатель I класса Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России Александр Николаев. — За 20 лет моей работы на Байкале впервые пришлось извлекать из озера самолёт».

Напомним, 16 июля во время жёсткой посадки самолёта на Байкале четыре человека, находившиеся на борту, остались живы, но получили травмы.