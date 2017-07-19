Томские биологи будут разводить чистопородных пчёл от енисейских старообрядцев

Биологи завезли в Томск чистопородных среднерусских пчёл от енисейских старообрядцев для восстановления генофонда, узнал корреспондент Сиб.фм 19 июля из сообщения пресс-службы Томского государственного университета.

Биологи ТГУ приступили к восстановлению генофонда чистопородной среднерусской пчелы. Найти в России этот вид насекомых очень сложно.

По сообщению пресс-службы, за последние десятилетия произошла массовая гибридизация – скрещивание с кавказским и карпатским видами. Разведение чистой породы, найденной у енисейских старообрядцев, учёные начали на трёх пасеках научно-производственного центра «Апис».

«Чистопородность этих пчёл подтверждена результатами молекулярно-генетической экспертизы, проведённой на базе одной из лабораторий Биологического института ТГУ, – сообщила ветеринар, зоотехник НПЦ «Апис» Светлана Рассейкина. – Для селекции строится племенной репродуктор. При выборе места одним из основных требований было отсутствие других ульев на близком расстоянии. Например, одна из пасек находится на кордоне Ларинского заповедника. Это необходимо для предотвращения неконтролируемого скрещивания».

В июне сотрудники «Аписа» привезли из Енисейского района шесть оплодотворённых маток, которые активно дают потомство. Каждая из них сеет до двух тысяч яиц в сутки. По словам пчеловодов, в скором времени они собираются привезти ещё десять особей.

По сообщению пресс-службы, в разгар лета одна пчелосемья насчитывает до 60 тысяч насекомых. Планируется, что численность каждого репродуктора будет доведена как минимум до 100 пчелосемей.

«Племенной репродуктор выполняет сразу три функции – он является производством, базой для научных исследований и хорошей образовательной площадкой, – рассказала Светлана Рассейкина. – Студенты и аспиранты БИ вместе с учёными будут заниматься разведением и исследованием чистопородных пчёл».

Специалисты отмечают, что чистопородные пчёлы отличаются большей устойчивостью к болезням и лучше переносят зиму. Массовая гибель пчёл после зимовки является острой проблемой, характерной для многих стран мира.

Напомним, что в мае 2017 года Новосибирские исследователи языка муравьёв обнаружили у них стадию «лепета».