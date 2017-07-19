Томские разработчики научили беспилотник ориентироваться без связи

Разработчики томской компании «Сибирские информационные системы» одними из первых в мире научили беспилотник ориентироваться в закрытом помещении без связи, узнал корреспондент Сиб.фм 19 июля из сообщения пресс-службы инновационного портала Томской области.

Разработчики компании «Сибирские Информационные Системы» одними из первых в мире решили задачу навигации беспилотника в закрытом темном помещении, где нет связи.

«Нашим партнёрам из Голландии потребовалось создать дрон для обследования нефтехранилищ, — рассказал директор компании «Сибирские информационные системы» Николай Михайловский. — По закону, раз в пять лет их необходимо проверять на целостность и неизменность геометрической формы. Для этого хранилище опустошается, а специалисты с фонариками и фотоаппаратами осматривают стены сантиметр за сантиметром. Используя беспилотник, можно выполнить полную съёмку, построить трёхмерную модель и оценить состояние резервуара, почти не заходя в него».

Внутри нефтехранилища не работают компас, ГЛОНАСС, GPS, — то есть обычный дрон ориентироваться там не сможет. Дрон, разработанный в Томске, оснащён множеством сенсоров, которые помогают определять местонахождение, наклон, высоту и другие важные для полёта параметры.

«Есть стандартные сенсоры — гироскоп и акселерометр, есть ультразвуковые — как у летучей мыши, есть лазерные дальномеры, — перечисляет Николай Михайловский. — Специальные алгоритмы позволяют по собранной информации идентифицировать положение в пространстве и управлять движением. Дрон запускается с пульта, а потом, поднимаясь, летает самостоятельно».

Разработчики провели испытания в нефтехранилищах «Томской заправочной компании».

«Интерес к тому, что мы делаем, очень высок, нас зовут попробовать летать в таких помещениях и условиях, которые изначально не предполагались. Если же говорить о глобальном видении, то система навигации в помещении найдёт применение для решения самых разных задач — даже если дрон просто доставляет почту или пиццу, он должен уметь залетать в здание и ориентироваться в нём», — говорит руководитель проекта Александр Евдокимов.

Специалисты планируют осенью 2017 года оснастить беспилотник нейронными сетями. Это поможет ему ориентироваться в помещении на основе видеоизображения и, например, прокладывать путь на сложноустроенном складе. А также классифицировать фотографии и выдавать только те изображения, на которых видны повреждения.

Напомним, что в апреле 2015 года созданное новосибирскими разработчиками приложение для общения инвалидов по слуху «Сурдофон» стало доступно для скачивания на смартфоны.