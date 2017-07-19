 

Учёные изучили ритуальный череп древнего обитателя Сибири и составили фоторобот

 19 июля, 17:46
подходящие темы
Учёные изучили ритуальный череп древнего обитателя Сибири и составили фоторобот
Иллюстрация из издания «Наука в Сибири»

Тюменские исследователи из Института проблем освоения Севера СО РАН реконструировали внешность древнего обитателя Омского Прииртышья по найденному в святилище черепу, узнал 19 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения в издании СО РАН «Наука в Сибири».

Череп, найденный на святилище городища Большой Лог под Омском, позволил учёным более наглядно представить носителя кулайской культуры.

Представители кулайской культуры проживали на территории Среднего и Нижнего Приобья и прилегающих территорий Западной Сибири довольно продолжительное время – с I века до нашей эры до I века нашей эры. Однако учёные не располагали информацией об облике типичного представителя этой культуры до обнаружения черепа.

Череп принадлежит мужчине 40-50 лет, жившему на территории Омского Прииртышья. Исследователи определили в его чертах как европеоидные, так и монголоидные компоненты.

«Полученное изображение представляет собой портрет зрелого мужчины с высоким широким лицом, наклонным лбом, широкими скулами и невыступающим подбородком. Нос высокий, широкий, с прямым профилем и приподнятым кончиком, имеет слабую асимметрию, верхняя складка века нависает на внешние углы глаз. Рот небольшой, губы средней толщины», – так описали носителя черепа тюменские исследователи в «Вестнике археологии, антропологии и этнографии».

Кроме того, на черепе были обнаружены отверстия — учёные установили, что трепанацию провели уже посмертно. Это указывает на применение останков мужчины в ритуально-магических целях.

Напомним, в июле историки рассказали, что нашли связь между средневековой Европой и коренными народами Сибири.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 14 июля, 11:09 • статья

Корнеплод, патриот, революционер

«Russian potatoes are good. Very good», — мечтает специалист Сибирского научно-исследовательского института растениеводства и селекции, но самым вкусным сортом считает немецкую Адретту. Кто же выиграет битву клубней?
 11 июля, 15:55 • статья

«Победа.док»: реальное кино

Пока вы ждёте кинопремьеры, которые точно стоит посмотреть этим летом, мы расскажем, что на самом деле стоит уделить внимание фестивалю документального кино «Победа.док»
 7 июля, 12:59 • статья

Померимся хромосомами?

Новосибирские учёные начали исследования, которыми до них никто не занимался: они анализируют разницу в длине хромосом у пациентов с умственной отсталостью.
самое популярное
 13 июля, 14:53 • новость

Родители отказались от поисков потерявшегося в степи 1,5-годовалого ребёнка в Забайкалье

Спасатели нашли изможденную полуторогодовалую девочку в 1,5 км от животноводческой стоянки в Забайкалье.
 11 июля, 08:14 • новость

Автомобиль рухнул с парковки торгового центра в Новосибирске и приземлился на крышу

Автомобиль Toyota RAV4 упал с верхней парковки торгового центра в Октябрьском районе Новосибирска, в салоне находились две девушки.

Памяти Кехмана

 19 июля, 16:02 • колонка
Виктор Вилисов
театральный критик
 6 июля, 07:37 • новость

Продавец из Китая предложил золотой спиннер в Новосибирске

Спиннер из золота появился в Новосибирске на сайте бесплатных объявлений «Авито», стоимость тренажёра из благородного металла составила 50 тысяч рублей.
 19 июля, 07:05 • новость

Жительница Новосибирска предложила на «Авито» олимпийский факел «Сочи-2014»

Факел Сочинской олимпийской эстафеты появился в продаже на «Авито» – приобрести раритет можно за 225 тысяч рублей.
 13 июля, 12:34 • репортаж

Жизнь без квартиры и желудка

Сначала её обманул риэлтор, потом застройщик, минстрой выделил деньги в помощь, суд отбирает обратно. Как живёт, кому должна и на что надеется обманутая дольщица из Новосибирска.
присоединяйтесь!
    