Учёные изучили ритуальный череп древнего обитателя Сибири и составили фоторобот

Тюменские исследователи из Института проблем освоения Севера СО РАН реконструировали внешность древнего обитателя Омского Прииртышья по найденному в святилище черепу, узнал 19 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения в издании СО РАН «Наука в Сибири».

Череп, найденный на святилище городища Большой Лог под Омском, позволил учёным более наглядно представить носителя кулайской культуры.

Представители кулайской культуры проживали на территории Среднего и Нижнего Приобья и прилегающих территорий Западной Сибири довольно продолжительное время – с I века до нашей эры до I века нашей эры. Однако учёные не располагали информацией об облике типичного представителя этой культуры до обнаружения черепа.

Череп принадлежит мужчине 40-50 лет, жившему на территории Омского Прииртышья. Исследователи определили в его чертах как европеоидные, так и монголоидные компоненты.

«Полученное изображение представляет собой портрет зрелого мужчины с высоким широким лицом, наклонным лбом, широкими скулами и невыступающим подбородком. Нос высокий, широкий, с прямым профилем и приподнятым кончиком, имеет слабую асимметрию, верхняя складка века нависает на внешние углы глаз. Рот небольшой, губы средней толщины», – так описали носителя черепа тюменские исследователи в «Вестнике археологии, антропологии и этнографии».

Кроме того, на черепе были обнаружены отверстия — учёные установили, что трепанацию провели уже посмертно. Это указывает на применение останков мужчины в ритуально-магических целях.

Напомним, в июле историки рассказали, что нашли связь между средневековой Европой и коренными народами Сибири.