 

Житель Новосибирска пойдёт под суд за нападение на банк

 19 июля, 18:50
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Житель Новосибирска пойдёт под суд за нападение на банк
Фото с сайта littleone.ru

Житель Новосибирска предстанет перед судом за нападение на отделение банка – мужчина забрал более 250 тысяч рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 19 июля из сообщения регионального управления МВД.

По сообщению ведомства, 17 ноября 2016 года в 14:20 в помещении банка по улице Тюленина мужчина достал нож и захватил одну из сотрудниц. Приставив лезвие к шее женщины, злоумышленник провёл её к кассовой зоне и потребовал от сотрудников отдать ему деньги. Опасаясь за жизнь женщины, кассир отдала нападавшему более 250 тысяч рублей.

«Понимая, что круг подозреваемых сужается с каждым днём, 23-летний житель микрорайона „Родники“ сдался полиции и написал явку с повинной, в которой признался в совершении преступления. В ходе предварительного следствия было установлено, что подозреваемый ранее уже отбывал наказание за незаконное хранение наркотиков. Похищенные во время разбоя деньги подозреваемый потратил на собственные нужды», – говорится в сообщении ведомства.

Мужчина добровольно пришёл в полицию и признался в ограблении банка в январе 2017 года.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Максимальное наказание по этой статье — 12 лет лишения свободы.

Напомним, что в июне 2015 года двое неизвестных ограбили банк в центре Барнаула и вынесли оттуда 5 млн рублей.

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