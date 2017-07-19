Жители Новосибирска перестали вкладывать деньги в жильё

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что горожане перестали вкладывать средства в жильё, предпочитая банковские вклады. В Минстрое Нововосибирской области предложили поддержать строительные компании субсидиями в 1,1 млрд рублей, передал корреспондент Сиб.фм 19 июля с круглого стола Регионального делового клуба строителей, прошедшего в пресс-центре ТАСС.

Кризис в строительстве и ситуация в Новосибирске стала главной темой встречи Регионального делового клуба строителей и представителей власти. По данным мэрии с начала 2017 года в городе введено около 409 тысяч м² жилья, что составляет почти треть от требуемых показателей федеральной программы.

«Люди стали покупать квартиру, чтобы жить в ней. Они хотят жильё среднего класса комфорта и выше», – подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Речь не только о снижении покупательной способности населения, люди предпочитают депозит в банке инвестициям в недвижимость, пояснил градоначальник. Он отметил, что несмотря на ожидаемое снижение темпов ввода жилья в 2017 году, в Новосибирске есть задел в четыре миллиона м² в качестве потенциала отрасли.

Министр строительства Новосибирской области Сергей Боярский уверен, что благоприятный инвестиционный климат для девелоперов в регионе помогут создать мегапроекты, такие как четвёртый мост через Обь. По словам специалиста, проект четвёртого моста планомерно поможет привлечь до 40 млрд рублей. Сергей Боярский заявил, что «ему непонятна также позиция горсовета Новосибирска по строительству ледовой арены. Проект «топовый» и будет неудачей потерять его». Министр также предложил поддержать местных девелоперов.

«Позиция минстроя – около 1,1 млрд рублей субсидий, это не оживит рынок, но увеличит спрос и повысит доверие», – уверен министр строительства Новосибирской области Сергей Боярский.

Стоимость жилья на первичном, а следом и вторичном рынках упала, констатируют эксперты. По данным департамента архитектуры и строительства мэрии Новосибирска, более 40 тысяч квартир пустует с 2010 года. Стоимость квадратного метра почти не растёт отчасти из-за того, что люди всё реже рассматривают недвижимость как объект инвестиций. Процент людей, способных взять ипотеку, упал с 14 % до 11 % за несколько лет, а 85 % договоров в долевом строительстве при покупке квартиры связаны с кредитными обязательствами покупателя.

«В других мегаполисах большой объём «трейд ин», что позволяет привлекать собственника заранее. Очень востребовано соцжильё, в этой категории есть потенциал для девелоперов. Для Новосибирска особенно важны школы по соседству – это повышает востребованность недвижимости в несколько раз», – посоветовал начальник департамента архитектуры и строительства мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев.

Напомним, эксперты Института Стрелка рассказали, всегда ли точечная застройка вредит мегаполису.