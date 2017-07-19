Жительница Новосибирска предложила на «Авито» олимпийский факел «Сочи-2014»

Факел Сочинской олимпийской эстафеты появился в продаже на «Авито» – приобрести раритет можно за 225 тысяч рублей, узнал 19 июля на сайте бесплатных объявлений «Авито».

Факел, который нёс участник олимпийской эстафеты, можно купить в Новосибирске за 225 тысяч рублей.

«Продам Олимпийский факел Сочи 2014. Номер 018. Принимал участие в эстафете Олимпийского Огня 2014 года. Доставка возможна по всей России», – написала автор объявления.

Продавец рассказала корреспонденту Сиб.фм, что участником олимпийской эстафеты был её муж. Этот факел он пронёс через село Манжерок в Республике Алтай.

На данный момент предложение никого не заинтересовало, сообщила продавец. Также на продажу был выставлен костюм факелоносца, который супружеская пара уже продала.

Напомним, в июле житель Новосибирска выставил на продажу портрет Джона Леннона за миллион рублей.