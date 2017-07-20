Директор фонда «Тотальный диктант» прыгнула с парашютом, выполняя своё обещание

Ольга Ребковец 20 июля выложила на странице в Facebook фотографию своего прыжка с парашютом, который сделала, потому что пообещала это в приветственном ролике к Тотальному диктанту 2017 года, если число участников акции превысит 200 тысяч человек, узнал корреспондент Сиб.фм от директора фонда «Тотальный диктант» Ольги Ребковец 20 июля.

Количество участников акции в 2017 году достигло 200 234 человека. Обещание прыгнуть с парашютом, если пишущих диктант будет более 200 тысяч, Ольга Ребковец сделала, выбирая то, чего больше всего боится. По её мнению, люди, которые участвуют в акции, нередко преодолевают страх. Она решила сделать так же.

«Я искала друзей, которые могли бы мне помочь в этом: всё рассказать и выступить инструктором. Этим человеком оказался Рома Лабунец, с которым мы когда-то сотрудничали по диктанту. Сейчас он занимается прыжками», — рассказала корреспонденту Сиб.фм Ольга Ребковец.

Изначально Ольга с Романом планировали осуществить совместный прыжок в мае в Москве, но в назначенный день была плохая погода, поэтому дату перенесли. Для публичного просмотра фотографию прыжка Ольга Ребковец выложила 20 июля, а сам прыжок сделала 1 июля на Танае.

«Рома был моим наставником и всячески морально поддерживал, тандем-инструктором был Яков Владимирович Курчман. С нами ещё прыгал фотограф аэродрома Танай Олег Настенко. От него тоже было много инструкций, например, как правильно улыбаться. Эти советы отвлекали от мыслей о прыжке. Я же хотела прыгнуть как можно раньше после диктанта, чтобы не успеть испугаться и передумать. Когда оказалась в воздухе, было уже не до этого: страх — это последнее, что можно испытывать. Больше восторга и положительных эмоций», — добавила Ольга Ребковец.

Теперь Ольга хочет перейти на следующий этап и прыгнуть без инструктора. Для этого нужно выделить время на обучение.

«Для развития Тотального диктанта я и моя команда готовы на многое, в том числе и на такие свершения и преодоление себя», — сказала Ольга Ребковец.

Напомним, что в Новосибирске в 2017 году наградили 585 отличников Тотального диктанта.