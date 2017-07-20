 

Имеющий филиалы в пяти сибирских городах Межтопэнергобанк лишился лицензии

 20 июля, 19:55
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Имеющий филиалы в пяти сибирских городах Межтопэнергобанк лишился лицензии
Фото с сайта globallookpress.com

Центробанк отозвал у Межтопэнергобанка лицензию на осуществление банковских операций, узнал корреспондент Сиб.фм 20 июля из сообщения на сайте Банка России.

Банк России отмечает, что в отношении ПАО «Межтопэнергобанк» дважды вводились ограничения на привлечение вкладов населения.

В сообщении говорится, что Межтопэнергобанк размещал денежные средства в низкокачественных активах, в том числе в строительной и инвестиционной сферах, и неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски.

«Кроме того, кредитная организация не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю», — сообщает Центробанк.

Приказом Банка России в ПАО «Межтопэнергобанк» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Отделения Межтопэнергобанка находятся в Бийске, Кемерове, Красноярске, Новокузнецке и Новосибирске.

Напомним, что в январе Центральный банк России отозвал лицензии на совершение банковских операций у барнаульской кредитной компании «Тальменка-банк» и омского банка «Сириус».

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