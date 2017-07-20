«Искитимцемент» произведёт в 2017 году миллион тонн цемента

Предприятие АО «Искитимцемент», несмотря на снижение активности на строительном рынке, намерено произвести до конца 2017 года около миллиона тонн цемента, узнал корреспондент Сиб.фм 20 июля из сообщения компании.

За первое полугодие предприятие уже произвело 466 тысяч тонн продукции, что на 21,7 % ниже аналогичных показателей 2016 года. Потребителям отгружено 454 тысячи тонн готовой продукции. Наибольшим спросом по-прежнему пользуется цемент марки ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б — за первое полугодие произведено 279 тысяч тонн цемента этого вида. Вторая по популярности марка — ЦЕМ I 42,5Б, которая используется при изготовлении наиболее прочных бетонных и железобетонных конструкций в промышленном строительстве — с января по июнь 2017 года произведено 168 тысяч тонн этого цемента, что примерно на 12,5 % выше показателей 2016 года.

По словам генерального директора «Искитимцемента» Владимира Скакуна, общий экономический спад в строительной отрасли привёл к замедлению темпов строительства и, как следствие, к значительному снижению спроса на цемент. В 2017 году стагнация строительной отрасли, вероятней всего, продолжится, но искитимский завод продолжает инвестировать в собственное развитие.

«Впереди у нас реализация масштабных проектов по повышению уровня экологической безопасности и эффективности производства, обеспечению бесперебойного функционирования оборудования, совершенствованию упаковки. В текущем году рассчитываем выпустить около 1 млн тонн цемента. Однако производственная мощность нашего предприятия составляет 2,1 млн тонн цемента в год. По первому требованию рынка мы готовы увеличить объёмы производства и реализации цемента стабильно высокого качества», — отмечает гендиректор завода.

За последнее время на «Искитимцементе» реализованы проекты по оптимизации производственных процессов и сокращению издержек, проведены мероприятия, направленные на снижение уровня воздействия на окружающую среду. Так, например, в цехе сырья произведена оптимизация конструкции бункера на сырьевой мельнице № 1, а в цехе помола модернизированы бункеры гипса сразу на трёх цементных мельницах — это позволит в зимний период уменьшить количество остановок оборудования.

В работе с клиентами завод также не стоит не месте: с февраля на предприятии началась отгрузка цемента на палетах, что стало возможным после введения в эксплуатацию полуавтоматического палетообмотчика. Такой способ упаковки продукции позволяет не только защитить материал от влаги и увеличить срок его хранения, но и помогает значительно ускорить погрузочные работы, а также компактно разместить товар на складе покупателя.