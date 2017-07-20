 

Мальчик погиб во время игры в «войнушку» в Красноярском крае

 20 июля, 18:28
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Мальчик погиб во время игры в «войнушку» в Красноярском крае
Фото с сайта globallookpress.com

Ребёнок в Красноярском крае упал с высоты чердачной лестницы во время игры – врачи не смогли спасти жизнь мальчика, узнал 20 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы регионального управления следственного комитета.

Падение с высоты 2,5 метра стало смертельным для восьмилетнего мальчика в Зеленогорске.

Вечером 18 июля трое детей играли в подъезде жилого дома в «войну». Один из мальчиков поднялся по чердачной лестнице с игрушечным автоматом в руках. Не удержавшись, ребёнок сорвался и упал головой вниз с высоты 2,5 метра на бетонный пол.

В результате падения восьмилетний ребёнок получил тяжёлые травмы. В больницу его привезли ещё живым, но, несмотря на все усилия врачей, он скончался от полученных ранений.

Следственный комитет начал проверку по факту гибели ребёнка, на данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Напомним, в начале июля мальчик по неосторожности застрелил друга из дедушкиного ружья в Новосибирске.

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