Мне Сталин ближе и понятнее – Анатолий Локоть об установке памятников в Новосибирске

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответил на предложение установить скульптуру Николая Чудотворца и напомнил про установку бюста Сталина в городе, передал 20 июля корреспондент Сиб.фм с еженедельной встречи мэра со СМИ.

Мэр Новосибирска прокомментировал установку памятника царю Николаю II и цесаревичу Алексею перед собором имени Александра Невского. Глава города также отправил инициаторов установки скульптуры Николая Чудотворца в художественный совет при мэрии города.

«Я не сторонник монархических форм правления и негативно отношусь к фигуре царя Николая II. Но памятник был установлен на земле РПЦ, я никак не участвовал в принятии решения», – высказался мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Отвечая на вопрос об инициативе по установке памятника святому Николаю Чудотворцу в центре города, градоначальник подчеркнул, что принимать решения, которые приведут к расколу общества в Новосибирске, нельзя. Он не будет принимать решение, пока общественность и художественный совет города не утвердят проект.

«Мне Сталин ближе и понятнее как руководитель и идеологически», — сообщил Анатолий Локоть.

Ранее Новосибирское отделение Императорского православного палестинского общества и новосибирское землячество предложили мэру Новосибирска установить шестиметровую скульптуру святого Николая Чудотворца перед Николаевской часовней на Красном проспекте.

Такой подарок к юбилею Новосибирской области решил сделать её уроженец — московский меценат Валерий Лукьяненко, заместитель президента банка ВТБ. Скульптура будет выполнена из бронзы и иметь высоту шесть метров. Модель одобрил митрополит Тихон.