 

Начальник алтайского отделения полиции попал под следствие за незаконное задержание девушек

 20 июля, 07:12
подходящие темы
Начальник алтайского отделения полиции попал под следствие за незаконное задержание девушек
фото с сайта globallookpress.com

Алтайские следователи возбудили уголовное дело в отношение начальника Усть-Коксинского отделения полиции за превышение должностных полномочий, узнал корреспондент Сиб.фм 20 июля из сообщения пресс-службы республиканского управления СКР.

По версии следствия, в апреле 2017 года в селе Усть-Кокса, полицейский дал указание подчинённым задержать двух девушек и доставить их в отделение полиции. Несмотря на отсутствие законных оснований, девушек разместили в помещении для задержанных, где они находились около пяти часов.

Мужчину задержали 19 июля в здании МВД по Республике Алтай. Решение о задержании было принято из-за активного противодействия подозреваемого — оказания давления на свидетелей и потерпевших.

Преступление было выявлено во взаимодействии с сотрудниками ФСБ России по Республике Алтай. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), максимальное наказание, предусмотренное по этой статье —четыре года лишения свободы.

Напомним, что в январе 2017 года СК задержал начальника отела полиции в Иркутске из-за отравлений «Боярышником».

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Битвы на съёмочной площадке

 10 июля, 11:47 • колонка
Роман Арбитман
исследователь сериалов
 23 июня, 07:00 • репортаж

Плюс цифровизация всей страны!

За день человечество производит около 2,5 эксабайта данных. Чем хорошо и плохо такое количество информации для экономики и как быть простым гражданам со свим «цифровым личным»?
 2 июня, 16:32 • репортаж

Родительский день общего режима

Родительский день — это когда мамы приезжают к детям в лагерь. А когда дети - в колонию к мамам? Репортаж Сиб.фм о том, как день защиты детей прошёл в женской колонии № 9.
самое популярное
 13 июля, 14:53 • новость

Родители отказались от поисков потерявшегося в степи 1,5-годовалого ребёнка в Забайкалье

Спасатели нашли изможденную полуторогодовалую девочку в 1,5 км от животноводческой стоянки в Забайкалье.
 11 июля, 08:14 • новость

Автомобиль рухнул с парковки торгового центра в Новосибирске и приземлился на крышу

Автомобиль Toyota RAV4 упал с верхней парковки торгового центра в Октябрьском районе Новосибирска, в салоне находились две девушки.

Памяти Кехмана

 19 июля, 16:02 • колонка
Виктор Вилисов
театральный критик
 6 июля, 07:37 • новость

Продавец из Китая предложил золотой спиннер в Новосибирске

Спиннер из золота появился в Новосибирске на сайте бесплатных объявлений «Авито», стоимость тренажёра из благородного металла составила 50 тысяч рублей.
 19 июля, 07:05 • новость

Жительница Новосибирска предложила на «Авито» олимпийский факел «Сочи-2014»

Факел Сочинской олимпийской эстафеты появился в продаже на «Авито» – приобрести раритет можно за 225 тысяч рублей.
 13 июля, 12:34 • репортаж

Жизнь без квартиры и желудка

Сначала её обманул риэлтор, потом застройщик, минстрой выделил деньги в помощь, суд отбирает обратно. Как живёт, кому должна и на что надеется обманутая дольщица из Новосибирска.
присоединяйтесь!
    