Начальник алтайского отделения полиции попал под следствие за незаконное задержание девушек

Алтайские следователи возбудили уголовное дело в отношение начальника Усть-Коксинского отделения полиции за превышение должностных полномочий, узнал корреспондент Сиб.фм 20 июля из сообщения пресс-службы республиканского управления СКР.

По версии следствия, в апреле 2017 года в селе Усть-Кокса, полицейский дал указание подчинённым задержать двух девушек и доставить их в отделение полиции. Несмотря на отсутствие законных оснований, девушек разместили в помещении для задержанных, где они находились около пяти часов.

Мужчину задержали 19 июля в здании МВД по Республике Алтай. Решение о задержании было принято из-за активного противодействия подозреваемого — оказания давления на свидетелей и потерпевших.

Преступление было выявлено во взаимодействии с сотрудниками ФСБ России по Республике Алтай. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), максимальное наказание, предусмотренное по этой статье —четыре года лишения свободы.

Напомним, что в январе 2017 года СК задержал начальника отела полиции в Иркутске из-за отравлений «Боярышником».