Новосибирская прокуратура проверит компанию, сотрудник которой залез на башенный кран

Прокуратура в Новосибирске проверит организацию, сотрудник которой залез на башенный кран из-за невыплаты зарплаты; мужчина спустился с крана, узнал корреспондент Сиб.фм 20 июля из сообщения пресс-службы региональной прокуратуры.

Напомним, что 20 июля на Затулинском жилмассиве в Новосибирске сотрудник компании «Сибстрой» залез на башенный кран и требовал выплаты зарплаты.

На место происшествия выезжали сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы «Витязь» и полицейские.

По сообщению прокуратуры, компания задолжала мужчине 157 тысяч рублей. Ему выплатили деньги, он спустился с крана.

Напомним, что в ноябре 2016 года преподаватель средней школы из Читы получила в качестве зарплаты за октябрь 40 рублей и 60 копеек.