 

Новосибирский аэропорт Толмачёво взялся за решение проблемы с доставкой пассажиров

 20 июля, 16:16
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Новосибирский аэропорт Толмачёво взялся за решение проблемы с доставкой пассажиров
Фото Алёны Мартыновой для Сиб.фм

Руководство Толмачёва заявило об острой необходимости открытия круглосуточных автобусных рейсов из Новосибирска в аэропорт, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы аэропорта 20 июля.

Администрация международного аэропорта Толмачёво направила на имя директора действующего перевозчика в Новосибирске ООО «Обская Транспортная Компания» (ОТК) обращение с предложением об организации круглосуточного графика движения автобусных рейсов в аэропорт из центра Новосибирска, железнодорожным вокзалом «Новосибирск-Главный», автовокзалом и речным вокзалом. От ОТК ответа не последовало.

«Мы считаем, что открытие на этих направлениях новых рейсовых маршрутов, как с остановками по пути следования, так и экспресс-сообщения, поможет решить проблему доступности аэропорта Толмачёво для жителей Новосибирска и соседних городов Сибири, которая в настоящий момент сильно затруднена», — подчеркнул генеральный директор АО «Аэропорт Толмачёво» Евгений Янкилевич.

Кроме того, Толмачёво направило письмо в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, в котором речь пошла об улучшении транспортной доступности аэропорта. В этом письме отмечается, что пассажиропоток растёт, а гости и жители города неоднократно обращались с просьбой организовать круглосуточные маршруты общественного транспорта, поскольку услуги такси недешёвые.

«Минимизация пробок и интенсивный график движения общественного транспорта на пути к аэропорту имеют большое значение для авиапассажиров, — отметил Евгений Янкилевич. — Фактор доступности аэропорта как центра притяжения для жителей соседних регионов играет большую роль в развитии транспортного потенциала Новосибирской области».

Аэропорт Толмачёво является крупнейшим за Уралом транзитным авиаузлом на главных направлениях между Европой и Азией. Пропускная способность на внутренних авиалиниях составляет 1 800 пассажиров в час, на международных — 1 300 пассажиров. В 2016 году пассажиропоток аэропорта превысил четыре млн пассажиров.

Напомним, в марте руководство новосибирского аэропорта Толмачёво обратилось в региональное управление ГИБДД с просьбой ограничить парковку автотранспорта на улице Станционной, чтобы ускорить трафик и сократить пробки.

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