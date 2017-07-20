 

Омский предприниматель ответит в суде за отказ в работе гею

 20 июля, 09:13
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Омский предприниматель ответит в суде за отказ в работе гею
фото с сайта globallookpress.com

Жителю Омска было отказано в работе в магазине спортпитания из-за внешности – директор магазина обосновал отказ законом о гей-пропаганде, узнал 20 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения «Медузы».

Директор магазина спортивного питания Hardcore не принял на работу молодого человека из-за его «женственного внешнего вида».

Во время собеседования соискателя и работодателя, последний спросил первого, «не гей ли он», после чего отказал соискателю на должность продавца-консультанта, аргументировав это тем, что геев на работу они не берут.

Соискатель запросил у магазина письменный отказ и получил письмо за подписью начальника отдела кадров с примерно такой же аргументацией. В письме подчёркивалось, что спортивное питание не имеет маркировки «18+», поэтому юноша не может работать в магазине.

Молодой человек намерен обжаловать решение в суде. Представлять его интересы будет юрист от «Российской ЛГБТ-сети». Пострадавшая сторона высоко оценивает свои шансы на победу.

«Отказ, конечно же, незаконен. Более того, это административное правонарушение по статье 5.62 КоАП – дискриминация», – прокомментировал изданию «Медуза» юрист международной правозащитной группы «Агора» Дамир Гайнутдинов.

Напомним, в июле алтайский подросток пошёл под суд за то, что разжигал ненависть к евреям, кавказцам и геям.

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