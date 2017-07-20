Омский предприниматель ответит в суде за отказ в работе гею
20 июля, 09:13
Жителю Омска было отказано в работе в магазине спортпитания из-за внешности – директор магазина обосновал отказ законом о гей-пропаганде, узнал 20 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения «Медузы».
Директор магазина спортивного питания Hardcore не принял на работу молодого человека из-за его «женственного внешнего вида».
Во время собеседования соискателя и работодателя, последний спросил первого, «не гей ли он», после чего отказал соискателю на должность продавца-консультанта, аргументировав это тем, что геев на работу они не берут.
Соискатель запросил у магазина письменный отказ и получил письмо за подписью начальника отдела кадров с примерно такой же аргументацией. В письме подчёркивалось, что спортивное питание не имеет маркировки «18+», поэтому юноша не может работать в магазине.
Молодой человек намерен обжаловать решение в суде. Представлять его интересы будет юрист от «Российской ЛГБТ-сети». Пострадавшая сторона высоко оценивает свои шансы на победу.
«Отказ, конечно же, незаконен. Более того, это административное правонарушение по статье 5.62 КоАП – дискриминация», – прокомментировал изданию «Медуза» юрист международной правозащитной группы «Агора» Дамир Гайнутдинов.
Напомним, в июле алтайский подросток пошёл под суд за то, что разжигал ненависть к евреям, кавказцам и геям.