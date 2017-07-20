 

Подросток пошёл под следствие из-за граффити на стенах в Забайкалье

 20 июля, 18:45
подходящие темы
Подросток пошёл под следствие из-за граффити на стенах в Забайкалье
Фото с сайта appzio.com

На жителя Борзинского района Забайкальского края завели уголовное дело за то, что он писал на стенах зданий надписи экстремистского содержания, а затем фотографии этих надписей публиковал в интернете, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы прокуратуры Забайкальского края 21 июля.

По версии следствия, несовершеннолетний житель Борзинского района, являясь приверженцем националистической идеологии, в январе нанёс баллоном с краской более десяти различных надписей и изображений экстремистского содержания.

Прокуратура уверена, что сделал он это с целью возбуждения вражды по признаку национальности. Разультаты своих стараний подросток сфотографировал на мобильный телефон. Затем он смонтировал видеоролик со слайд-шоу, куда вошли эти фотографии. Ролик выложил в соцсети.

«Тем самым он совершил действия, направленные на публичное возбуждение вражды по признаку национальности с использованием интернета», — отметили в пресс-службе.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ («Вандализм») и части 1 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Расследованием дела занимается Управление ФСБ России по Забайкальскому краю. Прокуратура направила уголовное дело в Борзинский городской суд.

Напомним, в мае в Алтайском крае 17-летний парень обвинялся в экстремизме за то, что якобы размещал в соцсети изображения, разжигающие национальную рознь, и писал плохие слова про евреев и выходцев из Кавказа.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 12 июля, 13:40 • интервью

Провалился — виноват сам

Монолог-инструкция от сотрудника самарской галереи «Виктория», как устроить идеальную триеннале. Где зазвать гостей, почему отказать Союзу художников, сколько спеть песен и зачем школьникам офис.

Игра в одни ворота

 28 июня, 10:09 • колонка
Вячеслав Романьков
журналист

О мой бот!

 19 июня, 10:06 • колонка
Вячеслав Романьков
журналист
самое популярное
 13 июля, 14:53 • новость

Родители отказались от поисков потерявшегося в степи 1,5-годовалого ребёнка в Забайкалье

Спасатели нашли изможденную полуторогодовалую девочку в 1,5 км от животноводческой стоянки в Забайкалье.

Памяти Кехмана

 19 июля, 16:02 • колонка
Виктор Вилисов
театральный критик
 11 июля, 08:14 • новость

Автомобиль рухнул с парковки торгового центра в Новосибирске и приземлился на крышу

Автомобиль Toyota RAV4 упал с верхней парковки торгового центра в Октябрьском районе Новосибирска, в салоне находились две девушки.
 19 июля, 07:05 • новость

Жительница Новосибирска предложила на «Авито» олимпийский факел «Сочи-2014»

Факел Сочинской олимпийской эстафеты появился в продаже на «Авито» – приобрести раритет можно за 225 тысяч рублей.
 19 июля, 18:45 • новость

Мэрия Новосибирска назвала улицы, на которых отключат горячую воду

В Новосибирске компания СИБЭКО запустит гидравлические испытания, в результате которых сотни домов останутся без горячей воды.
 20 июля, 11:35 • новость

Главврач больницы в Алтайском крае предстанет перед судом за поборы с подчинённых

Перед судом предстанет бывший главврач больницы в Алтайском крае; следователи подозревают женщину в том, что она требовала с подчинённых деньги.
присоединяйтесь!
    