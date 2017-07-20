Подросток пошёл под следствие из-за граффити на стенах в Забайкалье

На жителя Борзинского района Забайкальского края завели уголовное дело за то, что он писал на стенах зданий надписи экстремистского содержания, а затем фотографии этих надписей публиковал в интернете, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы прокуратуры Забайкальского края 21 июля.

По версии следствия, несовершеннолетний житель Борзинского района, являясь приверженцем националистической идеологии, в январе нанёс баллоном с краской более десяти различных надписей и изображений экстремистского содержания.

Прокуратура уверена, что сделал он это с целью возбуждения вражды по признаку национальности. Разультаты своих стараний подросток сфотографировал на мобильный телефон. Затем он смонтировал видеоролик со слайд-шоу, куда вошли эти фотографии. Ролик выложил в соцсети.

«Тем самым он совершил действия, направленные на публичное возбуждение вражды по признаку национальности с использованием интернета», — отметили в пресс-службе.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ («Вандализм») и части 1 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Расследованием дела занимается Управление ФСБ России по Забайкальскому краю. Прокуратура направила уголовное дело в Борзинский городской суд.

Напомним, в мае в Алтайском крае 17-летний парень обвинялся в экстремизме за то, что якобы размещал в соцсети изображения, разжигающие национальную рознь, и писал плохие слова про евреев и выходцев из Кавказа.