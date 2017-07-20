 

Показанный в качестве мужа Лолиты красноярский блогер в лосинах потребовал извинений

 20 июля, 17:20
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Показанный в качестве мужа Лолиты красноярский блогер в лосинах потребовал извинений
Дмитрий Шилов, стоп-кадр с сайта youtube.com

Популярный красноярский блогер Дмитрий Шилов, набравший на портале YouTube более полумиллиона подписчиков, возмутился сюжетом телеканала «Москва 24», где его показали под видом мужа певицы Лолиты Милявской, узнал корреспондент Сиб.фм 20 июля из сообщения блогера на его странице в социальной сети Facebook.

В сюжете рассказывалось о том, как могут пострадать люди, попавшие в «секту» бизнес-тренеров или в школу пикапа. На словах автора сюжета о том, что такой участи не избежал и супруг Милявской, которого на тренинге по раскрепощению заставили бегать по Москве в лосинах, были показаны кадры из видеоролика Дмитрия Шилова, который ходил по центру Красноярска в розовых лосинах своей жены.

«Я женатый человек и люблю свою жену, а вы вашим репортажем покусились на мои семейные ценности, это первое, — написал блогер, обращаясь к дирекции телеканала «Москва 24». — Второе, вы выставляете меня в этом репортаже сектантом, коим я не являюсь. И третье, вы использовали видео с моего YouTube-канала без моего разрешения и даже не указали ссылку на первоисточник. Требую от вашего телеканала опровержение и извинение в эфире в течении 72 часов, иначе я буду решать этот вопрос в правовом поле».

Своё обращение Шилов переслал дирекции телеканала по электронной почте.

Напомним, что в июне арбитражный суд Москвы не удовлетворил требования московского блогера Ильи Варламова о взыскании с Первого канала 540 тысяч рублей за использование его фотографий омских дорог в одной из телепередач.

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