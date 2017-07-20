Спасатели избавили пенсионерку от гнезда опасных насекомых в Новосибирске

Новосибирские спасатели убрали с балкона пенсионерки гнездо опасных ос и вывезли его в нежилую зону города, узнал корреспондент Сиб.фм 20 июля из сообщения группы «Спасатели МАСС» соцсети «ВКонтакте».

Осы поселились в новосибирском Академгородке, на балконе дома по улице Золотодолинской. Пожилая хозяйка боялась выходить на балкон.

«Осы поселились с внешней стороны балкона. Обеспокоенная одинокая пожилая женщина 1926 года рождения, имея инвалидность, не могла безопасно выходить на балкон», — говорится в сообщении.

Фото МАСС Новосибирска

Прибывшие по вызову женщины спасатели МАСС надели средства защиты, срезали гнездо и доставили насекомых в нежилую зону города.

Напомним, 19 июля стало известно, что томские биологи будут разводить чистопородных среднерусских пчёл, которых им удалось отыскать у енисейских старообрядцев.