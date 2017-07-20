Туристы будут платить 50 рублей в день за пребывание на Алтае с 2018 года

Госдума приняла закон о туристическом сборе, в перечень регионов попал Алтайский край, узнал 20 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения информационного агентства ТАСС.

В мае Правительство РФ одобрило законопроект «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае».

Госдума приняла закон 19 июля в третьем чтении. Курортный сбор вводится в рамках эксперимента на период с 2018 по 2022 годы на территории Крыма, а также Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краёв.

Сбор будет взиматься в день выезда туристов из гостиниц, санаториев и баз отдыха, расположенных на территории, попавшей под действие эксперимента. Таким образом, власти надеются поддержать развитие курортной инфраструктуры регионов.

Закон предполагает возможность регионам самостоятельно выбирать, будут ли туристы платить сбор и в каком именно объёме. С 2018 года размер сбора не должен будет превышать 50 рублей в сутки, далее – 100 рублей в сутки. Платить за отдых обяжут совершеннолетних граждан, пребывающих на территории региона дольше суток. Местного населения экспериментальное денежное обложение не коснётся.

Для некоторых категорий граждан предусмотрены льготы. Полное освобождение от сбора получат инвалиды, герои и ветераны войн, а также малоимущие граждане.

Средства будут начисляться в краевой бюджет, и распределяться на целевые нужны рекреационных регионов. Для сбора и распределения будет создан Фонд развития курортной инфраструктуры, а для контроля – общественные советы.

Напомним, в июне стало известно, что чёрный рынок туруслуг создал конкуренцию легальным операторам на Алтае.