 

Житель Новосибирска попытался провезти в алтайскую колонию навигатор и газовый пистолет

 20 июля, 16:06
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Житель Новосибирска попытался провезти в алтайскую колонию навигатор и газовый пистолет
Фото euro-ombudsman.org

Житель Новосибирска попытался провезти в колонию Алтайского края флеш-карты, сим-карты, фотоаппарат, навигатор, сотовый телефон, наушники, газовый пистолет и спирт, узнал корреспондент Сиб.фм 20 июля из сообщения пресс-службы УФСИН в Алтайском крае.

По сообщению пресс-службы, автомобиль прибыл в колонию строгого режима для разгрузки продуктов. Водителя, жителя Новосибирска, ознакомили со списком запрещённых предметов.

«Тем не менее при проведении досмотра "Газели" сотрудники охраны исправительной колонии № 3 обнаружили в кабине машины 12 флеш-карт, две сим-карты, фотоаппарат, навигатор, сотовый телефон с зарядным устройством, две пары наушников, газовый пистолет и спиртосодержащую жидкость», – говорится в сообщении.

Сотрудники колонии составили протокол об административном правонарушении.

Напомним, что в апреле 2017 года сотрудники исправительной колонии № 2 в городе Ангарске Иркутской области обнаружили замаскированный тайник в берёзовом бревне, ввезённом на охраняемую территорию — в тайнике были спрятаны сотовые телефоны и аксессуары к ним.

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