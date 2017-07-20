 

Житель Омска сфотографировал голубя в дождевике

 20 июля, 19:01
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Житель Омска сфотографировал голубя в дождевике
Фото из группы «Типичный Омск» в соцсети «ВКонтакте»

Житель Омска Сергей Филатов заметил голубя, на котором был надет пакет; он сфотографировал птицу, а затем освободил её, узнал корреспондент Сиб.фм 20 июля из сообщения в группе «Типичный Омск» соцсети «ВКонтакте».

Житель Омска заснял голубя, на котором был надет пакет. Посетители паблика начали волноваться за птицу, но мужчина сообщил, что он сделал фото и освободил её.

Посетители паблика активно отреагировали на фото голубя, поскольку птица была одета по погоде: в день съёмки, 19 июля, синоптики объявили в Омской области штормовое предупреждение. Они прогнозировали сильный ветер, ливень и грозу с градом.

Напомним, что в июне 2017 года сотрудники медиагруппы «Прима» установили пешеходный переход для сусликов на острове Татышев в Красноярске.

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