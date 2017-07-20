 

Жители Новосибирска вызвали пожарных из-за шаровой молнии на чердаке

 20 июля, 16:54
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Жители Новосибирска вызвали пожарных из-за шаровой молнии на чердаке
Фото с сайта globallookpress.com

Местные жители пожаловались на шаровую молнию в Октябрьском районе Новосибирска – прибывшие на место пожарные обнаружили замыкание проводки, узнал 20 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» соцсети в «ВКонтакте».

Жительница Новосибирска приняла короткое замыкание за шаровую молнию, пожарные ликвидировали последствия неисправности проводки.

«По словам нашей подписчицы, на улице Гурьевской шаровая молния угодила в дом № 33, из-за чего вспыхнула крыша и чердак пятого и четвёртого подъезда. На место прибыли пожарные и работники скорой помощи. К счастью, никто не пострадал», – сообщил паблик «АСТ-54» соцсети в «ВКонтакте», ссылаясь на анонимную подписчицу.

В главном управлении МЧС России по Новосибирской области пояснили, что незначительное задымление в чердачном помещении дома № 35 по улице Гурьевской было последствием короткого замыкание электропроводки.

Пожара на чердаке не было, последствия замыкания сотрудники спасательной службы ликвидировали на месте.

Напомним, в июле молния ударила главного тренера команды регбистов во время матча в Новокузнецке.

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